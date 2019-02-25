Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Украина

На Харьковщине СБУ блокировала механизм финансирования «ЛНР»

25.02.2019 14:31
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт

Сотрудники Службы безопасности Украины блокировали в Харьковской области механизм финансирования незаконных вооруженных формирований (НВФ) «ЛНР». Об этом сегодня, 25 февраля, сообщает пресс-центр СБУ.

«Оперативники спецслужбы установили, что местные псевдопредприниматели систематически закупали на временно оккупированной территории Луганщины подакцизные товары, в частности табачные изделия. Приобретенный "товар" дельцы незаконно перемещали на подконтрольную украинской власти территорию. По информации СБУ, деньги, полученные от реализации контрафакта, использовались для содействия в противоправной деятельности террористической организации "ЛНР"», – сообщили в пресс-центре.

Правоохранители задержали курьера при прохождении таможенного досмотра в международном аэропорту «Харьков» на попытке вывезти очередную партию «продукции» в одну из соседних стран.

«Также вблизи населенного пункта Станица Луганская задержан еще один фигурант дела, который пытался незаконно переместить контрафактные изделия из временно оккупированной территории Луганщины», – добавили в СБУ.

Следователями Управления СБ Украины в Харьковской области начато уголовное производство по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 258-3 Уголовного кодекса Украины («Создание террористической группы или террористической организации»). Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от 8 до 15 лет с конфискацией имущества или без таковой.

 

Источник: https://dnews.dn.ua 



Теги: Донбасс, Харьков, финансирование, СБУ, ЛНР
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
все новости Донбасса →
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...
  • Фото Фото

Вверх