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На Харьковщине СБУ блокировала механизм финансирования «ЛНР»
Сотрудники Службы безопасности Украины блокировали в Харьковской области механизм финансирования незаконных вооруженных формирований (НВФ) «ЛНР». Об этом сегодня, 25 февраля, сообщает пресс-центр СБУ.
«Оперативники спецслужбы установили, что местные псевдопредприниматели систематически закупали на временно оккупированной территории Луганщины подакцизные товары, в частности табачные изделия. Приобретенный "товар" дельцы незаконно перемещали на подконтрольную украинской власти территорию. По информации СБУ, деньги, полученные от реализации контрафакта, использовались для содействия в противоправной деятельности террористической организации "ЛНР"», – сообщили в пресс-центре.
Правоохранители задержали курьера при прохождении таможенного досмотра в международном аэропорту «Харьков» на попытке вывезти очередную партию «продукции» в одну из соседних стран.
«Также вблизи населенного пункта Станица Луганская задержан еще один фигурант дела, который пытался незаконно переместить контрафактные изделия из временно оккупированной территории Луганщины», – добавили в СБУ.
Следователями Управления СБ Украины в Харьковской области начато уголовное производство по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 258-3 Уголовного кодекса Украины («Создание террористической группы или террористической организации»). Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от 8 до 15 лет с конфискацией имущества или без таковой.
Источник: https://dnews.dn.ua
Теги: Донбасс, Харьков, финансирование, СБУ, ЛНР
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