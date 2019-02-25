Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Украина

Под выборы Порошенко пообещал подкинуть пенсионерам денег

25.02.2019 15:20
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
Под выборы Порошенко пообещал подкинуть пенсионерам денег

В марте и апреле жители Украины, которые получают минимальную пенсию, получат дополнительные выплаты. Как передает replyua.net со ссылкой на телеканал «112.Украина», об этом в ходе совещания в Пенсионном фонде сегодня заявил президент Петр Порошенко.

«В 2015-2016 годах, когда государству приходилось каждую копейку Пенсионного фонда давать для армии и защиты государства, было принято решение совершенно оправданное, что возможности для индексации пенсий нет… Но сегодня нам удалось найти возможности, чтобы возвратить пенсионерам и прежде всего тем, у кого наименьший уровень пенсии – минимальная и ниже минимальной, – индексацию 2015-2016 годов. Согласно подсчетам, мы вышли на цифру 2410 гривен», - заявил Порошенко.

Более того, глава государства пояснил, что компенсация пенсий будет касаться только тех, кто в результате индексации, возобновление которой состоится 1 марта, получит небольшую сумму.



Теги: Донбасс, выборы президента, Порошенко, пенсии
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
все новости Донбасса →
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...
  • Фото Фото

Вверх