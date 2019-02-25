Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Украина

Порошенко рассказал, кем мечтает работать в будущем

25.02.2019 19:03
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
Порошенко рассказал, кем мечтает работать в будущем

Президент Украины Петр Порошенко заявил, что по завершении президентской каденции мечтает стать депутатом Европарламента.

Об этом глава государства заявил на молодежном форуме «Мнение молодежи важно. Перспективы вступления в НАТО и ЕС» в Переяславе-Хмельницком.

Говоря о своих планах на будущее, Порошенко уточнил:

«Когда меня спрашивают, кем я хочу работать… уже после президентской каденции, я говорю: для меня есть одна достойная работа, о которой я мечтаю — быть депутатом Европейского парламента».

 

Источник: https://donpress.com 



Теги: Донбасс, парламент, президент, депутат, Порошенко
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
все новости Донбасса →
  • Фото Фото
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...

Вверх