Порошенко рассказал, кем мечтает работать в будущем

25.02.2019 19:03

Президент Украины Петр Порошенко заявил, что по завершении президентской каденции мечтает стать депутатом Европарламента.

Об этом глава государства заявил на молодежном форуме «Мнение молодежи важно. Перспективы вступления в НАТО и ЕС» в Переяславе-Хмельницком.

Говоря о своих планах на будущее, Порошенко уточнил:

«Когда меня спрашивают, кем я хочу работать… уже после президентской каденции, я говорю: для меня есть одна достойная работа, о которой я мечтаю — быть депутатом Европейского парламента».

Источник: https://donpress.com