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Порошенко: за третьего ребенка - прожиточный минимум

25.02.2019 22:15
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Порошенко: за третьего ребенка - прожиточный минимум

В Украине семьям за третьего ребенка могут ввести выплату в размере прожиточного минимума. Об этом сообщил президент Украины Петр Порошенко на встрече с трудовым коллективом завода «Метало Гальва Украина» в Киевской области.

«Еще одна очень важная инициатива: мы должны поддержать многодетные семьи. Сегодня по моей инициативе разрабатывается еще одно очень важное решение. На третьего ребенка в семье государство будет выплачивать прожиточный минимум. В этом году — до школьного возраста, а потом — и до 16 лет», — сказал он.

Такую инициативу президент назвал шагом в борьбе с бедностью и стимулом для повышения рождаемости.

 

Источник: https://donpress.com 



Теги: Донбасс, ребенок, прожиточный минимум, выплаты, Порошенко
 
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