Послы стран ЕС провели тайную встречу с Зеленским: комик поразил западных дипломатов тревожной деталью

25.02.2019 13:40

Идущий на первом месте в рейтинге кандидат в президенты Владимир Зеленский имеет реальные шансы стать главой Украины, факт чего заставил украинских экспертов и западных дипломатов провести с ним встречу.

При этом показательна реакция послов стран Евросоюза в Украине: Зеленский буквально поразил послов крайне поверхностным пониманием внутренних и внешних политических процессов в Украине. В Сети отмечают, что избрание комика президентом ставит Украину в зону серьезного риска.

Журнал "НВ" собрал мнения экспертов, дипломатов и бывших чиновников, о слабых и сильных сторонах Владимира Зеленского - самого рейтингового кандидата в президенты. По информации "НВ", которую подтвердили сразу несколько источников в дипкругах, недавно Зеленский встречался с послами стран Евросоюза в Украине. По словам одного из западных дипломатов, общавшегося с непосредственными участниками этого полуофициального рандеву, кандидат не произвел большого впечатления на послов. Более того, их поразило поверхностное понимание Зеленским внутренних и внешних политических процессов.

В начале февраля Зеленский встретился с двумя бывшими министрами-реформаторами Айварасом Абромавичусом, экс-министром экономического развития и торговли, и экс-главой Минфина Александром Данилюком. Оба ушли в отставку из правительства из‑за несогласия с действиями нынешней власти.

Комментируя встречу с Зеленским, Данилюк пояснил: согласился прийти, поскольку ему важно было узнать, понимает ли кандидат № 1, что означает президентский пост, и готов ли он к абсолютно новой для него ситуации. "Зеленский адекватно относится к вызовам и настроен на победу", - делится своими впечатлениями Данилюк.

А вот у Абромавичуса несколько иные впечатления от общения со "слугой народа". "Ни до встречи, ни после нее я, по большому счету, не знаю, кто такой Владимир Зеленский, - резюмирует экс-министр. - Думаю, в нем присутствует немалая доля наивного романтизма”. Оба бывших высокопоставленных чиновника заверили "НВ", что не обсуждали с кандидатом присоединение к его команде или будущие посты.

В то же время Абромавичус отметил упорство кандидат. "Он [Зеленский] идет к победе как танк", - говорит бывший министр. Кроме того, "НВ" пообщалось с участниками экспертных встреч, которые прошли в январе - феврале в штабе Зеленского.

Тарас Шевченко, сопредседатель совета Реанимационного пакета реформ, присутствовал на собрании по судам. Он подчеркивает, что не ожидал от Зеленского высокого уровня знаний по этой теме. Потому Шевченко позитивно отнесся к тому, что лидер гонки подошел к вопросу по‑деловому: сразу предложил экспертам говорить о том, что конкретно президент может сделать для судебной реформы.

"Зеленский хотел четко понять, что вот это он может сделать, а это нет", - вспоминает эксперт. Еще Шевченко уточнил, что, в отличие от многих других отечественных политиков, Зеленский продемонстрировал способность больше слушать аналитиков, чем высказывать им свою позицию, пытаясь завоевать доверие.

Напомним, актер является лидером президентской гонки по данным социологов, в том числе опроса, проведенного Киевским международным институтом социологии (КМИС) с 31 января до 10 февраля 2019 года. Согласно опросу КМИС, если бы выборы проводились в начале февраля, за Владимира Зеленского проголосовали бы 26,9% респондентов, за Петра Порошенко- 17,7%, за Юлию Тимошенко - 15,8%.



Источник: www.dialog.ua