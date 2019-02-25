Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Украина

Рева рассказал, об увеличении выплат пенсионерам, проработавшим в СССР

25.02.2019 10:16
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
Рева рассказал, об увеличении выплат пенсионерам, проработавшим в СССР

Кабмин Украины предполагает увеличение выплат пенсионерам, которые получали низкую зарплату во времена СССР.

Об этом рассказал министр социальной политики Андрей Рева

«Есть те, у кого есть страховой стаж полный, но пенсии низкие в силу того, что они в советское время получили достаточно низкую заработную плату. Например, колхозники, работники дошкольных учреждений, воспитатели, санитарки в больницах. У них всегда была низкая зарплата. Мы сейчас продумываем механизм, как сделать так, чтобы они получали больше, чем это предусмотрено законом. По закону они получают то, что есть, но весь дополнительный ресурс мы направим именно этим людям», — прокомментировал нововведение Рева.

 

Источник: https://donpress.com 



Теги: Донбасс, выплата, пенсии
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
все новости Донбасса →
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...
  • Фото Фото

Вверх