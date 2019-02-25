- Порошенко назвал главную опасность для украинского народа13:55
- Послы стран ЕС провели тайную встречу с Зеленским: комик поразил западных дипломатов тревожной деталью13:40
- ФЛП прочь! Почему государство хочет изменить трудовое законодательство?13:20
- «Мощный взрыв и поднялся гриб»: жители Еленовки и Докучаевска сообщили о страшном взрыве13:02
- «Пытались убить «командира МВД ДНР»: стали известны подробности взрыва в Макеевке12:45
- Скандал: Права на песню MARUV для Евровидения принадлежат «российской компании»12:15
- Проверки переселенцев из ОРДЛО: В Кабмине сделали заявление12:00
- В Украине резко сократилось производство крепкого алкоголя11:45
- Семеро боевиков поплатились за смертоносные массированные удары из зениток и артиллерии по бойцам ООС - детали11:30
- Три трассы в Украине могут стать платными: «сюрприз» от «Укравтодора»11:02
Скандал: Права на песню MARUV для Евровидения принадлежат «российской компании»
Правообладателем победной для певицы MARUV на Нацотборе песни "Siren Song" является "российская компания" звукозаписи Warner Music Russia.
Это утверждает общественное движение "Відсіч" на странице в Facebook со ссылкой на обнародованную на сервисе Apple Music информацию. Отмечается, что в случае отправления MARUV на Евровидение от Украины на этом может неплохо заработать Россия, передает УНИАН.
«Если НСТУ все же решит, что Украину на Евровидении должна представить MARUV, то на этом неплохо заработает Россия. И не косвенно, а прямо. Потому что правообладателем песни MARUV "Siren Song", с которой она хочет ехать в Тель-Авив, является российская компания звукозаписи Warner Music Russia. А это означает, что роялти за использование этой песни будет получать именно этот российский лейбл», – говорится в сообщении.
Подчеркивается, что может случиться так, что за деньги украинцев песня получит дополнительную популярность, а «упомянутая компания в стране-агресорке увеличит свои доходы за использование этой песни».
Отметим, что "Warner Music Group" является американской транснациональной медиа-корпорацией, входящей в так называемую «Большую тройку» лейблов звукозаписи, занимая в ней третье место после Universal Music Group и Sony Music Entertainment. Корпорация была основана в 1958 году под названием Warner Bros. Records.
Комментарии со стороны компании или менеджмента MARUV, которые бы прояснили ситуацию, пока отсутствуют.
Источник: https://from-ua.com
Теги: Донбасс, Евровидение, скандал
- Политолог об итогах "Евровидения": "В Донецке уже нет футбола, а теперь не будет и музыки"
- Мария Яремчук поддержала Партию регионов, за что её победу в отборе на "Евровидение" хотят оспорить
- Что ждет украинцев в 2009 году
- "С Украиной крепкий мир – это очень плохо" - российский актер троллит Путина (ВИДЕО)
- Прогноз эксперта: Россия получит три крупных "удара в спину
- На Луганщине русский язык получил новый статус
- «Мощный взрыв и поднялся гриб»: жители Еленовки и Докучаевска сообщили о страшном взрыве13:02
- «Пытались убить «командира МВД ДНР»: стали известны подробности взрыва в Макеевке12:45
- Проверки переселенцев из ОРДЛО: В Кабмине сделали заявление12:00
- Семеро боевиков поплатились за смертоносные массированные удары из зениток и артиллерии по бойцам ООС - детали11:30
- Убит боец ВСУ: Россия устроила огненный ад на Донбассе10:30
- Между наемниками из РФ и местными боевиками «ДНР» нарастает конфликт08:15
- Украинская ДРГ готовила покушение на наблюдателей СММ ОБСЕ, — член НВФ «ДНР»08:03
- Главаря "ДНР" готовятся убрать, "республика" на грани бунта07:13
- Бойовики вбили ще одного українського воїна на Донбасі22:12
- Против украинских воинов в районе Авдеевской промзоны воюют чеченский батальон и «птички»21:38
- Послы стран ЕС провели тайную встречу с Зеленским: комик поразил западных дипломатов тревожной деталью13:40
- ФЛП прочь! Почему государство хочет изменить трудовое законодательство?13:20
- «Мощный взрыв и поднялся гриб»: жители Еленовки и Докучаевска сообщили о страшном взрыве13:02
- «Пытались убить «командира МВД ДНР»: стали известны подробности взрыва в Макеевке12:45
- MARUV сделала выбор между Россией и Израилем12:30
- Скандал: Права на песню MARUV для Евровидения принадлежат «российской компании»12:15
- Проверки переселенцев из ОРДЛО: В Кабмине сделали заявление12:00
- В Украине резко сократилось производство крепкого алкоголя11:45
- Семеро боевиков поплатились за смертоносные массированные удары из зениток и артиллерии по бойцам ООС - детали11:30
- Шевченко принял решение по Ракицкому11:15
- Названа веская причина отказаться от хлебных тостов10:05
- В Украине запретили популярные лекарства от простуды09:46
- Как номер телефона влияет на вашу жизнь09:30
- Если набрать воду в полнолуние, она приобретает особые свойства08:29
- Медицинская реформа: Как все будет на самом деле21:13
- Крымский мост добьют тяжелые эшелоны: назван день Х14:36
- С какими онкологическими заболеваниями чаще всего сталкивается современная молодёжь07:25
- Обнаружен ген, увеличивающий риск распространения рака22:06
- Эти четыре знака зодиака в 2019-м ждет неудача18:42
- Недостаток превращаем в достоинство: слабые места каждого знака Зодиака20:40
- Пушилин открыто поддержал Медведчука: Кремль "открыл карты" и готовится "слить" Донбасс
- "Мина обозналась", - новая версия "ДНРовцев" о подрыве авто у КПВВ заставила соцсети "вспыхнуть"
- Выживший при подрыве авто на КПП «Еленовка» дал первое интервью. ВИДЕО
- "Крупная шишка" в "ДНР" устроил смертельное ДТП под Донецком - вину повесили на искалеченную жертву
- Порошенко рассказал о роковой ошибке, совершенной на Донбассе
- «Ездили за пенсией»: выживший после взрыва авто на КПП «Еленовка» рассказал, что произошло
- На блокпостах «ДНР» запрещены к ввозу яйца, мясо птицы и даже яблоки
- "У нас большие потери, об этом все молчат", - Прилепин огорошил сторонников террористов Донбасса "страшными новостями"
- "Разорвало даже бетонные блоки", - соцсети заметили странность на месте взрыва авто у КПВВ "Еленовка". ВИДЕО
- ВСУ мастерски расправились с целой группой боевиков "Л/ДНР": убит известный командир сепаратистов "Грек"