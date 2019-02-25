Украина отомстила за пленных моряков, выдвинув серьезные обвинения военнослужащим РФ

25.02.2019 17:32

Украина не сидит сложа руки. Так, недавно украинская сторона предъявила довольно серьезные обвинения военнослужащим, которые были причастны к вооруженной агрессии против украинской стороны в Черном море. Граждан РФ подозревают в нескольких преступлениях, обвинения по которым им были выдвинуты согласно ч. 2 ст. 28 и ч. 2 ст. 437 УК Украины. Об этом на своей Facebook страничке сообщила пресс-секретарь генерального прокурора Лариса Сарган, передает Акценты.

Со слов заместителя Луценко в первую очередь речь идет о о генерал-полковнике Дворникове А. В. — командующем войсками Южного военного округа РФ, вице-адмирале Моисееве А. А .— командующем Черноморским флотом РФ, и еще пяти военнослужащих ФСБ РФ, а именно Пограничного управления которое находится на территории Крыма.

«По процессуальному руководству Военной прокуратуры Южного региона Украины и оперативного сопровождения 7 Управления ГУ ВКР ОКР СБ Украины, следователями УСБУ в Одесской области 16 февраля 2019 года на основании собранных доказательств сообщено о подозрении семи военнослужащим Российской Федерации, причастным к захвату трех украинских кораблей в Керченском проливе в ноябре 2018 года», — написала она.

В целом о подозрении сообщили следующим гражданам РФ:

капитан третьего ранга В. Виноградов, который как оказалось является старшим помощником капитана ПСКР «Изумруд» погранотряда управления ФСБ РФ по Крыму;

капитану А.Гришину — военнослужащему ПСКР «Изумруд» погранотряда управления ФСБ РФ по Крыму;

старшему лейтенанту Д.Трибушину;

рядовым военнослужащим-пограничникам В.Рясному и А. Абакумову.

Напомним, Медведева чуть не стошнило от заезженной фразы Путина.

В сети смеются над реакцией Дмитрия Медведева на речь Путина. Об этом сообщил пользователь сети в Twitter.

«Тот момент, когда Путин снова сказал, что времени на раскачку нет», — написал блогер.

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Источник: https://from-ua.com