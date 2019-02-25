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Усиление ВСУ: Минобороны испытывает новейший суперброневик

25.02.2019 21:45
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Усиление ВСУ: Минобороны испытывает новейший суперброневик

В последнее время госконцерн «Укроборонпром» активно принялся модернизировать старую и разрабатывать новую военную технику для нужд Вооруженных сил Украины. В частности, одним из таких разработок является БТР-4 с новым корпусом, о чем ранее уже сообщали replyua.net.

Однако сейчас речь идет о проведении испытаний на территории Черниговской области новейшего бронированного автомобиля «Козак-2М1».

Как говорится в сообщении пресс-службы МО Украины, специалисты Государственного научно-исследовательского института испытаний и сертификации военной техники и вооружения сейчас изучают возможности нового суперброневика преодолевать брод, болотистую местность, зимнее бездорожье, высадку их машины через верх, а также много иных нюансов.

В свою очередь временно исполняющий обязанности руководителя научно-исследовательской лаборатории госконцерна Геннадий Никифоров отметил, что на военный автомобиль была установлена полностью независимая подвеска. Также, по его словам, можно активировать блокировку всех колес. Машине свойственна невероятная проходимость, даже в тех местах, где может пройти только гусеничная техника.



Теги: Донбасс, техника, ВСУ, Минобороны
 
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