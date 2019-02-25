В Минкульте сняли с себя ответственность за скандал с Евровидением

25.02.2019 14:15

Министерство культуры не влияет на процесс отбора участников популярного песенного конкурса Евровидение. Как передает replyua.net, об этом идет речь в сообщении ведомства в Facebook.



«Министерство культуры Украины и, в частности, министр культуры, никогда не имели и не имеют никакого влияния на проведение отборов артистов к этому песенному конкурсу. Это является исключительной компетенцией вещателя - UA: Суспільне, которое не подчиняется Министерству культуры», - говорится в сообщении. Более того, сообщается, что Минкульт не причастен к формированию политики канала и никак его не финансирует.



«Министерство культуры Украины не осуществляет выбор жюри и не контролирует отбор участников этого конкурса (Евровидения). Министерство культуры Украины также не подписывает контракт с артистом-победителем. Все это - компетенция вещателя - Общественного вещателя Украины», - отмечается в разъяснении. Напомним, что 23 февраля победительницей украинского национального отбора на Евровидение-2019 победила певица Maruv. Она и представит нашу страну в Израиле.

Источник: https://replyua.net