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В Украине запретили популярные лекарства от простуды

25.02.2019 09:46
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В Украине запретили популярные лекарства от простуды

Производит препарат компания "Фармасайнс Инк.", Канада. 

В Украине запретили реализацию, хранение и применение одной серии лекарственного средства "Фармацитрон Форте".

Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на 24tv.ua.

Государственная служба Украины по лекарственным средствам и контролю за наркотиками установила постоянный запрет на препарат "Фармацитрон форте" серии F-80615.

Производит препарат компания "Фармасайнс Инк.", Канада. Именно она обратилась в украинское ведомство с письмом о фальсификации. Указанная серия не производилась "Фармасайнс Инк" и не ввозилась в Украину.

Фармацитрон применяют для симптоматического лечения острых респираторных инфекций и гриппа:

повышенной температуры тела,
головной боли,
заложенности носа,
насморка,
боли и ломоты в мышцах. 



Теги: Украина, Донбасс, лекарство, простуда, запрет
 
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