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Выходные в марте: Стало известно, сколько будут отдыхать украинцы

25.02.2019 16:10
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Выходные в марте: Стало известно, сколько будут отдыхать украинцы

В марте месяце в Украине будет 11 выходных дней (2, 3,8, 9, 10, 16, 17, 23, 24, 30, 31) и 20 — рабочих.

Среди выходных -Международный женский день.

В связи с этим украинцы получают длинные выходные — три дня подряд, начиная с пятницы 8 марта по воскресенье 10.

По законодательству, 7 марта — сокращенный рабочий день. А на 10 марта прощенное воскресенье и последний день Масленичной недели. Уже 11-го марта начнется Великий Пост.

 

Источник: https://donpress.com 



Теги: Украина, Донбасс, выходной, март
 
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