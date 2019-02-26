Беглый Марков на росТВ отличился циничным высказыванием об Украине: "По сути, это были поминки"

26.02.2019 09:39

Бывший нардеп заявил о "смерти проекта", которым, по его мнению, является Украина.

Сбежавший в Россию Игорь Марков "похоронил" Украину еще в 2014 году во время Майдана, о чем заявил в эфире "шоу" топ-пропагандиста Кремля Владимира Соловьева на телеканале "Россия 1", передает "Диалог.UA".

По словам беглого экс-депутата, Революция достоинства в Киева - "поминки" по Украине, устроенные американцами, которые "раздавали сладости" на Майдане. Пособник оккупантов, продолжая абсурдную речь, заявил, что с "проектом" украинское государства сделать ничего нельзя, поскольку его якобы утопят в крови и оно исчезнет.