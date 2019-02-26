Дело Зайцевой: суд в Харькове вынес окончательный приговор обвиняемым

26.02.2019 18:53

Суд назначил по 10 лет тюрьмы водителям Елене Зайцевой и Геннадию Дронову за смертельное ДТП в Харькове.

Соответствующий приговор в понедельник объявил Киевский районный суд Харькова, передает УП.

Обоим также назначили дополнительное наказание – лишение прав на вождение на 3 года.

Также суд удовлетворил все гражданские иски потерпевших о денежных компенсациях.

Судья Виктор Попрас решил, что участие Зайцевой и Дронова в ДТП было равным, действия обоих привели к столкновению и его последствиям.

Виновность обоих признали доказанной. То, что Дронов ее не признал, судья расценил как попытку избежать ответственности.

В приговоре говорится, что во время досудебного и судебного расследования не было установлено фактов, свидетельствующих о том, что Зайцева во время ДТП находилась в состоянии опьянения.

Таким образом, в деле не нашли обстоятельств, которые отягощали бы вину студентки. Смягчающими обстоятельствами следствие и суд считают раскаяние Зайцевой и ее готовность возмещать убытки.

Однако, несмотря на это девушке все равно назначили максимальное наказание.