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«Хуже не придумаешь»: Астролог рассказал, чего ждать Украине от президентских выборов
Дата президентских выборов в Украине, с точки зрения астрологии, выбрана "хуже не придумаешь", заверил эксперт в этой области Влад Росс. По его мнению, во время выборов стоит ожидать "масштабных фальсификаций".
"Дата президентских выборов в Украине, с точки зрения астрологии, выбрана хуже не придумаешь. Выборы всегда у нас проходят под знаком Овна, а это значит, что пока так остается, люди выбирали и всегда будут выбирать не умом, а эмоциями. Народ, делая выбор, руководствуется каким-то импульсом, всегда определяется с позицией в последний момент. Из-за этого позиция избирателя часто определятся в последний момент тем, что кто-то из кандидатов подкинул конфетку или дал бутылку – за него и голосуют", – пояснил Росс.
По его словам, астрологическая ситуация в день выборов будет такова: "соединение" Меркурия с "Черной Луной" будет дополнено "негативным аспектом" Нептуна. "А это значит, что нас ждет просто невиданная фальсификация в первом туре президентских выборов. И один из кандидатов – не будет тыкать пальцем, который, если верить социологическим исследованиям, не имеет и 10% электоральной поддержки – может неожиданно выйти во второй тур. Админресурс тут может быть использован в удивительных масштабах. В результате "проголосовать" у нас могут 2-3 миллиона "мертвых душ", чего окажется достаточно, чтобы протащить этого кандидата во второй тур, как барон Мюнхгаузен себя за волосы вытащил из болота", – рассказал астролог. Что касается ситуации в стране после выборов, то Росс заверил: "Резкого разворота Украины от Запада в сторону России быть уже не может. Все. 2014 год окончательно и бесповоротно отколол Украину от России".
Источник УНИАН
Теги: Украина, Донбасс, дата, выборы президента, фальсификация
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