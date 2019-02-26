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Судья-вор, полк «Азов» и крематорий: что стало с заводом АТЕК
Скандал вокруг банкротства завода АТЕК, главой которого является небезызвестная депутат Обуховского райсовета Лариса Ильенко, до сих пор не утихает. А начался он с того, что еще в июне-июле 2014 года в разгар российской агрессии некоему Алексею Дмитриенко было передано почти 34% акций ЧАО «АТЕК» да еще в придачу и 30 гектаров земли в Киеве. По словам руководства предприятия, таким образом один из акционеров заплатил Артуру Емельянову - бывшему зампредседателю Высшего Хозяйственного суда, подозреваемому в том, что он отмывал нетрудовые доходы и финансировал террористические организации Л/ДНР. А взамен «друг судьи» или же сам судья пообещал выпустить завод «АТЕК» из процедуры банкротства, утверждает Интернет-издание Аргументум.
По данным издания, договариваясь о передачи 34% акций, которые получил человек Емельянова, шла речь не просто о выходе АТЕК из процедуры банкротства, но и о том, что заводу вернут корпоративные права, точнее их пропорциональную часть. О том, что Дмитриенко – это человек Емельянова, и он не просто купил, но и получил в дар часть завода, стало известно со слов юриста и акционера завода «АТЕК» Марины Шейгас.
С этого момента акционеры ПАО стали участниками корпоративного конфликта. И есть чего опасаться. Ведь уже в 2017 году «подаренные» корпуса «АТЕКа» купила частная фирма. По информации журналистов, ее учредители - некая арабская компания, связанная с экс-сотрудниками СБУ.
Но дальше – интереснее. По словам акционеров АТЕК, сам Дмитриенко выходец из Донецка, хотя и является реальным человеком, оказался «призраком», который с момента получения части завода вообще никак себя на проявил, а после перепродажи возник в судах, оспаривая перепродажу, в которой он не участвовал. А вот куда ушли деньги от продажи и перепродажи части земли и мощностей завода – не известно. Точно так же, как и то, почему новый «инвестор» не выполнил договоренности о выведении завода из банкротства. Хотя вторую часть можно объяснить тем, что сам Артур Емельянов уже находится под прицелом уголовного производства, а стало быть ограничен в возможности решать какие-то вопросы, а его «друзья» затаились. Но вопрос о деньгах – никуда не девается.
Полиция открыла уголовное производство по делу о незаконной (якобы незаконной) перепродаже части имущества завода АТЕК и даже арестовала перепроданные помещения. Но деньги от перепродажи все равно заводу не вернули. Да их вряд ли вернут, предполагают журналисты издания.
"А теперь другая сторона скандала. В начале 2014 года появилась информация, что территорию предприятия АТЕК якобы захватил батальон «Азов». На самом же деле, легендарный добровольческий батальон из-за интриг Ильенко втянули в межкорпоративные разборки и еще попытались сделать крайним в схеме по рейдерскому захвату завода покровителями депутата Обуховского райсовета. Не без ведома Ильенко подставить «азовцев» решили таким образом: по документам часть имущества завода была передана в некий фонд инноваций, помогающий батальону. Но бывший акционер (фигурирующий и в продаже части завода человеку судьи Емельянова) решил вернуть себе это имущество с помощью «титушек», которые вступили в конфликт с бойцами добробата. Тогда Ларисой Ильенко и было выдвинуто обвинение «Азову» якобы в рейдерстве, а часть территории АТЕК де-факто превратилась в вынужденную базу батальона, откуда было вывезено все оборудование, якобы в пользу благотворительного фонда", - отмечает Аргументум.
"А теперь подведем черту под этой «котовасией»: часть завода, переданная человеку судьи Емельянова, была незаконно перепродана, а деньги исчезли. Другую часть завода отдали в аренду некому фонду, якобы помогающему «Азову», после чего часть представителей этого добробата, обманутые Ильенко и втянутые ею в бизнес-разборки, фактически поселились на заводе, а впоследствии некоторое заводское имущество было вывезено. Договор аренды закончился в январе 2019 года, а денег снова нет.
Сейчас у завода десятки миллионов гривен налоговых догов. А что же Лариса Ильенко? А она планирует отдать оставшуюся часть предприятия новому «гражданскому» инвестору, который там построит мусоросжигательный завод и крематорий. Скорее всего – это начало нового скандала. Ведь дымящие трубы крематория и мусоросжигательного завода вряд ли понравятся жителям столичного района Святошин, где расположен АТЕК".
Теги: Донбасс, Киев, суд, завод, крематорий, батальон "Азов"
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