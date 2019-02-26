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Выборы-2019: политолог рассказал, о чем договорились основные игроки украинской политики
Основные игроки украинской политики уже договорились об урезании президентских полномочий. Об этом в эксклюзивном комментарии интернет-изданию Новости Украины – From-UA рассказал политолог, директор аналитического центра «Третий сектор» Андрей Золотарев.
Комментируя недавнее заявление Надежды Савченко, которая в беседе с Дмитрием Гордоном сказала, что бизнесмен Игорь Коломойский сделает президентом Украины Владимира Зеленского вместо Петра Порошенко, а лидер "Батьківщини" Юлия Тимошенко станет премьер-министром, наш собеседник отмечает следующее: «Игорь Валерьевич давно обозначил свои ставки. Он это четко артикулировал - для него важно, чтобы Порошенко не прошел на второй строк. Коломойский готов играть как с Тимошенко, помогать ей в кампании, так и, собственно, работать с Зеленским. Бытует такое заблуждение, что у Зеленского торчит рука Коломойского, что он марионетка. Это не совсем так. По крайней мере, люди, которые сведущи в политике, которые были на дне рождения Коломойского в Тель-Авиве в узбекском ресторане, могут подтвердить, что степень аффилированности Игоря Валерьевича и Зеленского преувеличена в известной степени. Но, тем не менее, помогать будет».
Что касается дальнейшей судьбы институтов власти, то, по словам аналитика, основные игроки украинской политики договорились об урезании президентских полномочий.
«По их мнению, президентская должность не должна порождать соблазна концентрировать власть и поступать так, поступает Порошенко. Поэтому с Зеленским, я думаю, это будет достаточно быстрый переход к парламентской республике. С Тимошенко, я думаю, будет помедленнее, тем более, что она совершенно четко обозначила в «Новом курсе» концепт канцлерской республики с сильным премьером. По умолчанию это устраивает всех основных игроков, потому что у вех перед глазами негативный пример самодержавия имени Порошенко», - отмечает эксперт.
«Ну а Петр Алексеевич если каким-то чудом или с «черного хода» удержится на своем посту, то понятно, что он попытается цементировать то, что у него уже есть. Мне кажется, что если ему даже удастся задержаться на улице Банковой, то его триумф будет очень недолгим. Все идет к тому, что даже те риски, которые вызывает победа потенциальных победителей на мизерах, дальнейший подсчет голосов с помощью апеллированного уличного ресурса, все равно ведет к тому, что коль президентские полномочия являются яблоком раздора, их надо, естественно, подурезать», - резюмировал наш собеседник.
Теги: политика, Украина, Донбасс, выборы, договор
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