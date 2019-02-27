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Беларусь подставила Украину с закупкой угля: эксперт указал на странный момент
Даже отказавшись от закупок российского газа, Украина все-таки продолжает быть энергетически зависимой от страны-агрессора из-за организации поставок угля из Беларуси. Но в связи с тем, что такого количества запасов угля у Минска нет, есть все основания говорить о его российском происхождении.
Как передает replyua,.net со ссылкой на «Обозреватель», об этом заявил эксперт по энергетическим вопросам Геннадий Рябцев. По его словам, можно взять пробы этого угля и проверить их на химический состав, с целью выяснить его настоящее происхождение.
«Беларусь – не добывающая страна, однако ее особенности статистической отчетности такие, что там статья импорта определяется сколько ввезено угля, и как статья экспорта – сколько вывезено. Поэтому можно говорить, что российский уголь идет через Беларусь транзитом на территорию Украины», – убежден он.
Если же выясниться, что это реэкспорт из РФ, то это будет означать, что наша страна опять зависит от агрессора, считает Рябцев. А это будет выглядеть как минимум странно, говорит он.
Источник: https://replyua.net
Теги: Украина, Донбасс, Беларусь, уголь
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