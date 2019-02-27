Гройсман объяснил, почему нельзя продавать украинцам газ дешевле

27.02.2019 07:10

Зарубежные кредиторы не позволяют правительству Украины снизить стоимость газа для населения. Такой вывод следует из ответа премьера Владимира Грйосмана на вопрос после его выступления на международном энергетическом форуме в Киеве.

Кроме того, для снижения цены газа нет экономических оснований, полагает глава правительства.

"Возможно ли без последствий для национальной экономики, без экономического коллапса, возможно ли сегодня снизить в 2, 3 или 4 раза цену на газ в стране? Если вы найдёте решение, что это возможно и это будет полностью совпадать с нашими договоренностями с ЕС, Всемирным банком и МВФ, - то я беру на себя обязательства это профессиональное решение, которое будет найдено, реализовать, буквально, завтра. Но если нет, то я думаю, что мы должны очень громко говорить о реалистичности, или это просто оголтелый популизм, который мы проживали не один год", - сказал В.Гройсман.

Как известно, в Украине есть собственная газодобыча, позволяющая полностью покрыть бытовые нужды населения, включая использование газа для отопления и подогрева воды предприятиями теплоэнергетики. Себестоимость газа украинской добычи составляет 100-120 долл./тыс. м3, населению этот газ продают по цене импортного - свыше 300 долл./тыс. м3.

Источник: https://antikor.com.ua