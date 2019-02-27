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Гройсман объяснил, почему нельзя продавать украинцам газ дешевле
Зарубежные кредиторы не позволяют правительству Украины снизить стоимость газа для населения. Такой вывод следует из ответа премьера Владимира Грйосмана на вопрос после его выступления на международном энергетическом форуме в Киеве.
Кроме того, для снижения цены газа нет экономических оснований, полагает глава правительства.
"Возможно ли без последствий для национальной экономики, без экономического коллапса, возможно ли сегодня снизить в 2, 3 или 4 раза цену на газ в стране? Если вы найдёте решение, что это возможно и это будет полностью совпадать с нашими договоренностями с ЕС, Всемирным банком и МВФ, - то я беру на себя обязательства это профессиональное решение, которое будет найдено, реализовать, буквально, завтра. Но если нет, то я думаю, что мы должны очень громко говорить о реалистичности, или это просто оголтелый популизм, который мы проживали не один год", - сказал В.Гройсман.
Как известно, в Украине есть собственная газодобыча, позволяющая полностью покрыть бытовые нужды населения, включая использование газа для отопления и подогрева воды предприятиями теплоэнергетики. Себестоимость газа украинской добычи составляет 100-120 долл./тыс. м3, населению этот газ продают по цене импортного - свыше 300 долл./тыс. м3.
Источник: https://antikor.com.ua
Теги: Донбасс, цена, газ, Гройсман
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