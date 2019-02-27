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Эксперты предупредили о грядущем резком подорожании в Украине бензина и автогаза

27.02.2019 12:33
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Уже до конца лета в Украине литр бензина может подорожать до 31 грн., а гривна девальвирует по отношению к евро и доллару. Как передает replyua.net, об этом пишет «Обозреватель», сославшись на комментарий экспертов. 

«В настоящий момент стоимость нефти демонстрирует рост после падения в конце прошлого года. По этой причине при сохранении нынешнего тренда до конца лета бензин вырастет в цене до 31 гривны за литр... Способствовать дальнейшему росту цен будет напряженность, связанная с Венесуэлой и увеличение спроса со стороны Китая и Индии», – заявил эксперт Максим Пархоменко. В свою очередь, эксперт сырьевых рынков Дмитрий Хорошун считает, что при курсе в 28 грн/доллар стоимость бензина марки А-95 будет колебаться в пределах от 28 до 30 грн/л.

«В случае, что «черное золото» марки Brent составит 55 долларов/барр., цена на бензин А-95 в Украине может опуститься до 0,96 долл./л (27 грн/л при курсе 28). Если же Brent будет стоить 80 долларов/барр. – 0,93 долл./л (26 грн/л при курсе 28)», - пояснил он.



Теги: Донбасс, бензин, подорожание, газ
 
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