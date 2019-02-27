Это худший вариант: эксперт предупредил, как могут измениться границы Украины

27.02.2019 10:33

Полковник запаса и военный эксперт Олег Жданов полагает, что в худшем случае границы Украины могут временно измениться по существующей линии разграничения на юге и востоке нашей страны (захваченный Россией Крым, Донбасс).

Страны Евросоюза, в частности, Венгрия, не смогут предъявить украинскому государству территориальные претензии, поскольку это противоречит законодательству ЕС, рассказал аналитик, передает Главред.

По его словам, Польша не заинтересована в разделе Украины, Варшаву интересует союз с нашей страной в ее "полном составе".

"Что касается разделения страны, то как самый худший и крайний вариант — возможно временное изменение границ по существующей линии разграничения на юге и востоке Украины…", — заявил Жданов.

Источник: from-ua.com