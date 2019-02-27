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Это худший вариант: эксперт предупредил, как могут измениться границы Украины
Полковник запаса и военный эксперт Олег Жданов полагает, что в худшем случае границы Украины могут временно измениться по существующей линии разграничения на юге и востоке нашей страны (захваченный Россией Крым, Донбасс).
Страны Евросоюза, в частности, Венгрия, не смогут предъявить украинскому государству территориальные претензии, поскольку это противоречит законодательству ЕС, рассказал аналитик, передает Главред.
По его словам, Польша не заинтересована в разделе Украины, Варшаву интересует союз с нашей страной в ее "полном составе".
"Что касается разделения страны, то как самый худший и крайний вариант — возможно временное изменение границ по существующей линии разграничения на юге и востоке Украины…", — заявил Жданов.
Источник: from-ua.com
Теги: Украина, Донбасс, Венгрия, граница
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