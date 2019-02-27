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KAZKA отказалась ехать на "Евровидение - 2019" от Украины

27.02.2019 14:47
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KAZKA отказалась ехать на "Евровидение - 2019" от Украины

Украинская группа KAZKA отказалась ехать на "Евровидении - 2019" от Украины, так как не одержала реальной победы в нацотборе.

Об этом в своем блоге сообщили представители группы, передает "Диалог.UA".

Ранее сообщалось, что Украина может отказаться от участия в "Евровидении - 2019" Украинская группа KAZKA сообщила о том, что была бы рада представлять страну на песенном конкурсе "Евровидение - 2019", однако не хочет "победы любой ценой" и по этой причине отказывается от участия в данном событии.

Представители группы сообщили, что готовы нести "объединительную музыку" в массы, но на предложение Нацсовета ответили отказом - не поедут на конкурс.

Также KAZKA сообщила, что готова представлять Украину на песенном конкурсе уже в следующем году.

Источник: www.dialog.ua 



Теги: Украина, Донбасс, Евровидение, конкурс
 
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