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Приметы на 27 февраля: что нельзя делать в день Кирилла
27 февраля православная церковь чтит память святого Кирилла (в миру Константина), получившего прозвище философ. Появился на свет в 827 году в Салониках. Вместе с братом Мефодием перевел Евангелия с греческого на древнеславянский язык, передают Подробности.
В народе 27 февраля называют день Кирилла-Указчика. Наши предки выходили осматривать огороды, пытались задержать на них снег. Верили, что это сделает почву более плодородной. Ухаживали за землей и занимались посадкой в основном женщины, которые могли привлечь к этому своих детей.
Приметы на 27 февраля
27 февраля лучше не стричь ногти и волосы, не посещать врачей, особенно стоматологов и косметологов. А вот покупки, совершенные в этот день, будут удачными. Приобретенные вещи прослужат вам долгое время.
Еще можно начинать лечить алкогольную зависимость. Большая вероятность, что терапия принесет плоды, и поможет человеку избавиться от пагубной привычки.
Сны в ночь на 27 февраля - вещие. Поэтому утром нужно вспомнить, что же вам приснилось.
Сновидение подскажет, что вас ждет в ближайшее время:
- горшок и тарелка снятся к неудаче в делах;
- рыба - к неожиданным новостям;
- кладбище - к счастливой и долгой жизни;
- часы - к трудностям, которые окажутся временными;
- письмо - к расставанию;
- разговор по телефону - к пустым слухам;
- держать на руках малыша - к покою и стабильности;
- сумка - к разорению;
- погоня - к судебному разбирательству.
Приметы на погоду
- Если за окном хорошая погода, то грядет небольшое похолодание.
- Крепкий мороз - к знойному лету.
- Солнечный день - к теплому лету, но морозы продержатся еще долго.
- Какая погода на Кирилла, таким и август будет.
- Синицы щебечут громко - к потеплению.
Теги: Донбасс, праздник, религия, Кирилл
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