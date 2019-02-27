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Розенко пояснил, когда пенсии жителям неподконтрольного Донбасса выплатят в полном объеме

27.02.2019 20:15
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Розенко пояснил, когда пенсии жителям неподконтрольного Донбасса выплатят в полном объеме

Выплата пенсий на неподконтрольных украинской власти территориях Донбасса будет осуществляться в полном объеме только после восстановления территориальной целостности. Об этом заявил вице-премьер-министр Павел Розенко после заседания правительства, сообщает «Укринформ».

«Люди живут в состоянии оккупации. Извините, но не мы прекратили выплату там пенсий, не украинское государство, а оккупационная власть и российские войска, которые захватили часть территории Украины, поэтому давайте расставлять правильно акценты. Люди там страдают, катастрофическая ситуация, но мы можем изменить это одним путем – когда будет восстановлена территориальная целостность нашего государства в полном объеме», – сказал Розенко.

Он добавил, что когда на неподконтрольных территориях будет мир, будут работать украинские законы и отделения Пенсионного фонда Украины, казначейства, тогда и будут выплачиваться зарплаты, пенсии и другие соцвыплаты.

Источник: https://dnews.dn.ua 



Теги: Украина, Донбасс, ДНР, ЛНР, пенсии
 
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