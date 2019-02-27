Семейный врач: вызов среди ночи, оплата и консультации по телефону

27.02.2019 19:44

Семейны доктор Александ Баранов ответил на все волнующие украинцев вопросы, передает "КП" в Украине".

Платить не придется

- Ульяна Супрун говорила, что вопрос о выезде на дом врач решает с пациентом. Что под этим подразумевается: время, финансы?

- Речь идет о времени. Ведь когда поступает звонок от больного, врач ведет прием у себя в кабинете. Доктор объясняет звонящему, когда у него плановые вызовы, и обсуждает, когда он может посетить пациента. Приоритет, конечно же, имеют маленькие дети, потом взрослые с высокой температурой, потом активные вызовы, то есть те, по которым врач был вчера или позавчера.

- Правильно ли я понимаю, что сегодня не попадешь к профильному врачу без обращения к семейному? А если у человека резкая аллергия или он вывихнул ногу?

- Давайте разделим: есть экстренная помощь, неотложная и плановая. Аллергия или травма – это экстренная или неотложная помощь. Звоните 103 и описывайте свое состояние диспетчеру.

Что касается неострых состояний, то семейный врач действительно координатор потока пациентов. Сам пациент не всегда может понимать, в какой помощи нуждается. Ведь как он думает: болит в области груди, значит, сердце. А это может быть и межреберная невралгия или миозит, а возможно, и плеврит. Если семейный врач подтвердит кардиальную патологию, то сразу же даст направление к кардиологу. Если окажется, что проблема входит в рамки его компетенции, то сам делает назначение.

Такой подход дает возможность оградить узких специалистов от нецелесообразного использования рабочего времени.

- Правда, что все, кто не подписал декларации, должны платить за визит к врачу?

- Мы руководствуемся нормативно-правовыми актами, законами. Прежде всего ст. 49 Конституции о праве каждого на возможность бесплатного здравоохранения. Функционеры от здравоохранения так же, как и врачи, не могут дать такого указания, что если человек не подписал декларацию, то будет приходить в поликлинику платно.

Но к пациентам тоже есть вопросы: скоро год, как работает реформа в сфере семейной медицины, почему не нашли время для подписания декларации?

С телефоном не решено

- Должен ли семейный врач давать пациенту свой мобильный телефон? Вдруг консультация понадобится вечером?

- Хороший вопрос, наболевший, но пока, к всеобщему сожалению, так и не решенный до конца. Эти нюансы нужно было проработать на этапе внедрения реформы семейной медицины и, возможно, даже узаконить, исключив поле для спекуляций.

Сейчас могу только привести пример из опыта нашей клиники. У нас рабочий день врача до 18.00 часов. После 18.00 и до 21.00 работает контактный центр, в котором на телефонные звонки отвечают операторы с медицинским образованием и опытом работы в медицинской сфере. Они всегда связываются с врачом, с которым желает поговорить пациент, и просят разрешения. Конечно, врач всегда пойдет на то, чтобы узнать, что тревожит человека, дать ему совет, а иногда просто даже успокоить.

Но мы не должны забывать, что врачи – не роботы, которые способны работать круглосуточно без отдыха. Они имеют такое же право на отдых и сон, как все люди. С этой точки зрения, возможно, не стоит давать пациентам телефон, надо четко разграничить работу и личное время.

Опять же буду опираться на свой личный опыт: стараюсь своим пациентам объяснить, что мне всегда можно позвонить, но злоупотреблять этим не надо. В экстренных случаях вы сможете набирать 103.

- Какие диагнозы имеет право ставить семейный врач?

- Почему мы имеем узких специалистов: пульмонолога, кардиолога, гастроэнтеролога? Один человек не может знать все. Семейный врач всегда работает в тесной связке с коллегами узкого профиля. Он может поставить предварительный диагноз, заподозрив ту или иную патологию. Но свой диагноз он должен обязательно подтверждать лабораторными и инструментальными методами диагностики. А также обязательно направлять на консультацию к узкому специалисту для окончательной верификации диагноза.

Финансы – тема наболевшая

- Прошлой весной я пыталась подписать декларацию с врачом, которого порекомендовали знакомые. Доктор откровенно не хотел иметь дело с человеком не со своего участка и сказал, что за вызов на дом будет брать 200 гривен. Такое требование правомерно?

- Как я уже говорил, мы руководствуемся ст. 49 Конституции Украины. Врач ни в коем случае не может устанавливать свои тарифы. Но он может объяснить, что уже набрал необходимое количество пациентов и не в силах взять больше. Это будет правильно. Также может порекомендовать своих коллег, у которых есть еще места. Всегда должен быть разумный диалог между пациентом и доктором.

- Если нужны уколы, семейный врач может дать направление в манипуляционный кабинет? Будут ли они платными?

- Да, семейный врач имеет право, и это одна из его функциональных обязанностей, давать направления в физиотерапевтические, манипуляционные кабинеты, дневные стационары. Эти услуги не платные, они заложены в бюджет лечебно-профилактического учреждения.

Но вот смотрите: мы все время касаемся финансовых вопросов в медицине. Наверное, это наболевшая тема. Мое мнение таково: рано или поздно вопрос о платной медицине будет поднят в верхних эшелонах власти. Давайте откровенно: за столько лет независимости мы уже привыкли фактически везде финансировать себя сами. И я, и мои коллеги, а также и пациенты заинтересованы в цивилизованной оплате услуг. Изменения в ст. 49 Конституции надо вносить, но делать это надо после обсуждения с населением страны, возможно, путем референдума. А пока вопрос о платной медицине будет звучать спекулятивно, и мы продолжим спотыкаться об этот порог.

Кстати

Наследие прошлых времен

- Раньше была установка: поднялась температура, сидите дома, вызывайте врача. Теперь другая – идите в больницу сами. Но ведь таким образом увеличивается опасность распространения вирусов.

- Тоже вопрос неоднозначный. Понимаете, мы еще намаемся от того, что у нас очень низкая социальная ответственность и низкая медицинская культура населения. Поднялась температура – выпью таблетку анальгина, посижу дома, это, наверное, ОРВИ. То есть человек сам себе ставит диагноз. А еще очень модно консультироваться у "доктора Гугл". В итоге через 3-4 дня получаем тяжелейшие осложнения. И не всегда человека удается спасти.

При возникновении жалоб больной обязан обратиться к врачу. В регистратуре ведь тоже не даром сидят медицинские работники. Они должны четко опросить пациента: когда началось заболевание, как протекает, какие симптомы, и принять решение - записать к врачу на прием или врач придет домой.

По поводу контакта между инфекционными больными и условно здоровыми людьми… К сожалению, мы имеем такое наследие медицины СССР как коридорная система, когда узкие специалисты сидят вместе с терапевтами или врачами семейной медицины. В цивилизованных странах это пространство разделено, контакты между пациентами минимизированы. Поликлиники, амбулатории семейной медицины, которые сейчас строятся, уже учитывают эти факторы риска.

Источник: https://from-ua.com