Украина отказалась от участия в «Евровидении-2019»

27.02.2019 20:30

Украина не будет отправлять своего представителя на музыкальный конкурс «Евровидение». Об этом сказано в заявлении, опубликованном на сайте UA: Суспільне мовлення.

В тексте заявления сказано:

«Победителем Национального отбора на Евровидение стала певица MARUV, которой Общественный вещатель, как и делает это каждый год, предложил заключить договор для представления Украины на песенном конкурсе. Однако после проведенных переговоров MARUV отказалась его подписывать».

Кроме того, в НОТУ отметили, что могли выбрать любого исполнителя не из числа участников Нацотбора, но из уважения к выбору зрителей компания отказалась от такого варианта.

Также, в НОТУ добавили:

«В сложившейся ситуации, следуя закону об общественном вещании, а также в условиях чрезмерной политизации в течение национального отбора было принято решение отказаться от участия в Международном песенном конкурсе Евровидение-2019».

Источник: https://donpress.com