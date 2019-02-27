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В Киеве не могут найти представителя для «Евровидения»: Freedom-jazz girls band отказались

27.02.2019 08:30
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В Киеве не могут найти представителя для «Евровидения»: Freedom-jazz girls band отказались

Как передает replyua.net, группа Freedom-jazz girls band отказались от участия в «Евровидении» после поступившего к ним предложения об этом от НТКУ.

При этом сами музыканты не стали откровенно говорить о политике, заявив, что у них расписан концертный график на полгода вперед и нет в планах выступать на «Евровидении». Комментируя информацию, украинский блогер Екатерина Золотарева отмечает, что кроме, как красавцы этот коллектив не назовешь. Это действительно достойная позиция, мудрость. 

Екатерина Золотарева отмечает, теперь остается надеяться, что аналогичным образом поступят и все остальные участники национального отбора, включая популярный украинский коллектив «Казку», которую многие хотели увидеть в Израиле, как представителя Украины. 

Блогер пишет, обделались – так обделались, нужно с этим смириться. Нечего нам делать теперь в этот раз на этом конкурсе, не нужно никого посылать, лишь бы отчитаться. А, если на то пошло, то и вообще и на ближайшие несколько лет нечего нам там делать. Раз так все у нас через одно место. Ну, и, если совсем без участия никак, то пусть вице-премьер Кириленко реально ездит выступать. Этого уж точно никто гнобить не будет.



Теги: Донбасс, Киев, Евровидение, конкурс
 
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