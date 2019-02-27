В марте переведем часы. К недосыпанию есть смысл подготовиться заранее

27.02.2019 08:44

Переход на летнее время в Украине произойдет в последнее воскресенье марта. С 30 на 31 марта 2019 года в 3 часа утра стрелки часов следует перевести на один час вперед. Это значит, что спать мы будем на 60 минут меньше.

Есть немало людей, у которых изменения негативно сказываются на самочувствии. Это может выражаться в депрессии, раздражительности, утомляемости и снижении работоспособности. Рекомендуют за неделю до перевода часов ежедневно ложиться спать на 15 минут раньше, чем обычно, это поможет адаптироваться.

Также следует больше бывать на свежем воздухе и постепенно пересмотреть рацион, отказавшись от жирного, сладкого, алкоголя, а также употребления кофе во второй половине дня.

Источник: http://kr24.com.ua