В Украине школьники будут изучать Томос об автокефалии и создание ПЦУ - названа дата

27.02.2019 09:16

Церковные события конца прошлого - начала нынешнего года навсегда вошли в анналы украинской истории, поэтому молодые украинцы должны знать как можно больше об этом историческом этапе нашего государства.

Министерство образования и науки Украины уведомляет, что уже в конце нынешнего учебного года (апрель-май) школьники, а точнее ученики 11-х классов будут заниматься изучением создания ПЦУ и предоставления украинскому государству Томоса об автокефалии, передает "Диалог.UA".

Надлежащее письмо украинского министерства, в котором содержатся материалы для преподавательского состава по освещению вышеуказанной исторической вехи для учеников старших классов, было направлено в школьные учреждения, а также управления образования.

Гриневич утверждает, что принципиальным являлось то, чтобы к вышеуказанному времени прислать школьным учителям материалы с соответствующей информацией, которые они смогут использовать уже в этом учебном году.

Министр добавила, что в школьных учебниках по истории Украины тема создания ПЦУ и Томоса об автокефалии появится уже со следующего учебного года, так как именно в 2019 году министерство имеет в планах печать новых книг для учащихся 11-х классов.

Вдобавок она подчеркнула, что вышеназванную тему внесут в программу внешнего независимого оценивания по истории Украины, однако по ней будет составлено тестирование не ранее 2021 года.



Источник: www.dialog.ua