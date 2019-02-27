В Украине запретили популярное успокоительное российского производства

27.02.2019 22:03

Государственная служба Украины по лекарственным средствам и контролю наркотиков временно запретила для продажи серию популярного успокоительного препарата российского производства «Глицин». Соответствующее распоряжение появилось 26 февраля на сайте ведомства.

Согласно документу, под запрет попали таблетки сублингвальные «Глицин» по 100 мг № 50 (50×1) в блистерах, серии 980 317. Причиной для запрета стало несоответствие регистрационному удостоверению № UA/2003/01/01 показателя «идентификация».

Как стало известно, производитель лекарств — ООО «Медицинский научно-производственный комплекс «Биотики» зарегистрирован в России.

Субъектов хозяйствования, реализующих эту партию препарата, обязали изъять таблетки из оборота и предотвратить реализацию и применение «Глицина».

Источник: donpress.com