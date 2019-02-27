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Запреты уже 1 марта: Епифаний сделал срочное заявление
Начиная с 1 марта 2019 года, возникает угроза полного запрета деятельности общин и священнослужителей ПЦУ в отдельных районах Донецкой и Луганской областей (ОРДЛО). Об этом сообщила пресс-служба ПЦУ.
По словам митрополита, в связи с этим существует угроза конфискации имущества общин и депортации священников с оккупированных территорий Донбасса.
«С 2 марта 36 храмов и помещений, а также епархиальный Дом милосердия, принадлежащих общинам нашей церкви в отдельных временно оккупированных районах Донецкой области, могут быть «конфискованы в пользу республики», священники — депортированы», — сообщил Епифаний, добавив, что оккупанты требуют от общин ПЦУ «зарегистрироваться по законам республики».
«Такое требование не может быть выполнено, ведь структура, издавшая такой «закон», никем не признается», — отмечает митрополит.
В связи с этим Епифаний обратился к международным и межконфессиональным институтам с призывом «повлиять на тех, от кого зависит принятие окончательных решений по поводу этого вопроса, и принять меры с целью недопущения катастрофического развития событий».
Источник: https://from-ua.com
Теги: Донбасс, религия, запрет, церковь, март
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