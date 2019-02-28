8 марта на носу: сколько будем отдыхать в 2019 году

28.02.2019 12:35

У украинцев в марте 2019 года будет дополнительный выходной в пятницу, 8 марта, в Международный женский день. Поэтому мы будем отдыхать три дня подряд – с пятницы по воскресенье, с 8 по 10 марта, передает УНИАН.

Календарь на март 2019: - общее количество календарных дней - 31; - рабочие дни - 20; - выходные в марте - 11 (2, 3, 8, 9, 10, 16, 17, 23, 24, 30, 31). 8 марта – дополнительный выходной в честь праздника – Международного женского дня.

Председатель Украинского института национальной памяти Владимир Вятрович неоднократно выступал за отмену выходного дня 8 марта и переформатирование празднования этого праздника.

Он заявлял, что УИНП подготовил законопроект, предусматривающий изменения по этому вопросу в государственном календаре. Предлагается, в частности, переформатирование этого праздника. Международный женский день Вятрович называет "атавизмом советского прошлого".

Отметим, что соответствующий законопроект еще не поддержало правительство, и поэтому он не внесен в парламент.

Источник: https://from-ua.com