- Весна отменяется: синоптики дали прогноз погоды на выходные16:20
- "Новая почта" перешла на семидневку15:40
- После трехлетнего перерыва возобновляет работу аэропорт Ужгорода14:40
- Украина установила "рекорд" по заболеваемости корью14:20
- В Украине началась автоматическая индексация пенсий14:00
- Андрей Садовый отказался от участия в президентских выборах13:40
- Перед выходными доллар просел ниже психологической отметки: свежий курс12:17
- СМИ раскрыли, как при помощи РПЦ Кремль хотел лишить Украину ассоциации с ЕС: опубликованы переписки11:39
- «Мы это сделаем». Зеленский в прямом эфире рассказал, как собирается закончить войну на Донбассе. ВИДЕО11:23
- "Что ж вы у хунты пенсию-то берете", - блистательная Соколова "потроллила" "народные республики" Донбасса. ВИДЕО10:59
Готовы к экспериментам: в Украине начнут строить парковки на крышах зданий
Украинское правительство предложило размещать парковки на крышах, чтобы увеличить количество паркомест в мегаполисах. В профильном министерстве уже подготовили соответствующие изменения государственных строительных норм (ГСН). Журналисты "Сегодня" разбирались, будут ли такие стоянки безопасными, и что о них думают автомобилисты.
Сейчас жители крупных городов Украины страдают от нехватки парковочных мест. Автомобилисты сетуют, что машины оставлять просто негде, и регулярно нарушают правила парковки. А пешеходы в итоге вынуждены с трудом пробираться через заставленные автомобилями тротуары.
Как рассказал "Сегодня" замминистра регионального развития, строительства и ЖКХ Лев Парцхаладзе, ведомство нашло выход – в скором времени парковки разрешат строить на крышах. Парцхаладзе уточняет: речь идет о паркингах на кровлях новых ТРЦ и офисных зданий.
"Мы изучили опыт европейских стран. Там очень активно используются парковки на крышах. Это более безопасно, чем подземные паркинги, потому что на крышах есть воздух", – отмечает чиновник.
Пока что больше всего нарушителей правил парковки в правительственном квартале столицы – возле Кабмина, парламентских комитетов и самой Верховной Рады. Но политики уверяют, что нарушают не они. Впрочем, и к идее обустройства автостоянок на крышах относятся по-разному. Хотя большинство опрошенных "Сегодня" депутатов готовы к экспериментам.
Изменения, которые позволят строить такие паркинги, в правительстве планируют утвердить за два месяца.
Источник: https://from-ua.com
Теги: Украина, Донбасс, парковка
- ТОП-10 самых влиятельных украинцев
- Младший сын Януковича напился так, что не мог найти своего дома (ВИДЕО)
- Как Юрий Луценко внезапно позеленел и превратился в Аватара (ВИДЕО)
- Кабмину указали на дверь
- Яростный рэпер в стихах "приласкал" украинских политиков
- Томенко: Отвественность за нового губернатора лежит на Кличко
- На КПВВ"«Новотроицкое" пограничники изъяли партию "сепарских" сигарет17:20
- Боевики обстреляли из минометов Троицкое16:40
- В "ДНР" возрождают ДНД16:00
- Ситуация на КПВВ днем 1 марта15:16
- Офицер ВСУ показал боевиков "Л/ДНР", ликвидированных ВСУ в феврале12:40
- В Горловке поселок попал под обстрел: повреждены жилые дома12:00
- Минус 4 боевика: РФ пыталась прорвать линию фронта, обстреливая ООС из артиллерии и минометов, - детали атак10:42
- Бойцы ВСУ ликвидировали САУ и ракетный комплекс боевиков: Россия несет колоссальные потери на Донбассе10:21
- В Горловке изменили движение автобусных маршрутов 10:03
- Ситуация в пунктах пропуска утром 1 марта: Проезда ожидали 210 авто09:26
- На КПВВ"«Новотроицкое" пограничники изъяли партию "сепарских" сигарет17:20
- В Киеве неизвестный напал на Злату Огневич (ВИДЕО)17:00
- Боевики обстреляли из минометов Троицкое16:40
- Весна отменяется: синоптики дали прогноз погоды на выходные16:20
- В "ДНР" возрождают ДНД16:00
- "Новая почта" перешла на семидневку15:40
- Ситуация на КПВВ днем 1 марта15:16
- Вступил в силу украинско-грузинский безвиз15:00
- После трехлетнего перерыва возобновляет работу аэропорт Ужгорода14:40
- Украина установила "рекорд" по заболеваемости корью14:20
- Диетологи рассказали, в чем польза имбиря и кому он может навредить22:25
- Магнитные бури: как минимизировать вред для здоровья18:25
- Лучшие натуральные средства для лечения сухого кашля15:00
- 5 привычек речи, которые ведут к процветанию10:17
- Невролог рассказал, как избавиться от болей в спине09:45
- Ученые выяснили, какая опасность подстерегает бородатых мужчин09:30
- Гороскоп здоровья до 5 марта07:45
- Самые вредные для здоровья каши22:35
- В Украине запретили популярное успокоительное российского производства22:03
- Семейный врач: вызов среди ночи, оплата и консультации по телефону19:44
- Боевики готовы полностью закрыть выезд в Украину из "Л/ДНР": у оккупантов на Донбассе критическая проблема
- Украина должна заплатить: боевики "ЛНР" в Минске выдвинули Киеву наглое требование по Донбассу
- «Они все идут и идут»: опубликовано фото огромной очереди на линии разграничения на Донбассе
- Донбасс хочет в Украину: блогер РФ поразила цифрой жителей "Л/ДНР", разочарованных в России
- Восемь видов обуви, которая убивает ноги
- Паника в «ДНР»: боевики бьют тревогу из-за наступления украинского спецназа на бронетехнике
- "Убитые" окраины Донецка: новые кадры из "ДНР", которые никогда не покажут пропагандисты Путина
- ВСУ искусно проникли в тыл боевиков "Л/ДНР" на Донбассе - враг напуган новой вылазкой армии Украины
- В России признались, за что воюют на Донбассе: друг наемника РФ сболтнул лишнего на его похоронах
- В ОРДО сообщили о массовых повреждениях в Еленовке