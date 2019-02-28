Коммунальные услуги снова подорожают

28.02.2019 14:15

С 1 мая для украинцев газ подорожает на 15%. Горячая вода и отопление вырастут в цене на 10-20%, говорится в принятом Кабмином постановлении №867 от 19 октября 2018 года.

Документ вступил в силу 1 ноября прошлого года, будет действовать до 1 мая 2020 года.

За куб горячей воды с мая киевлянам придется заплатить 107 грн. Сейчас тариф — 97,89 грн/куб.

В городах тарифы на тепло и горячую воду отличаются. Стоимость тепла напрямую зависит от способа, которым оно было выработано. Тепловую энергию производят котельные, теплоэлектростанции, атомные электростанции.

В феврале украинцам пришли счета за январь с новыми тарифами за комуслуги. Больше всего новые тарифы коснутся тепла и горячей воды.

Источник: https://antikor.com.ua