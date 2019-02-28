Магнитные бури: как минимизировать вред для здоровья

28.02.2019 18:25

Сегодня - магнитная буря.



Пик влияния магнитной бури придется на четверг, 28 февраля, передает Хроника.инфо со ссылкой на Ивона.



В эти метеочувствительные дни украинцы могут почувствовать недомогание и сильные головные боли



Также в этот период может резко повыситься риск инсультов и инфарктов. Кроме того, у многих людей могут наблюдаться скачки артериального давления и мигрени.



Как обезопасить себя от влияний магнитных бурь



Побольше бывать на воздухе. Даже в прохладную погоду старайтесь гулять около часа в день.



Почаще проветривать помещение.



Занимайтесь спортом. Хорошую поддержку здоровью может оказать даже 10-15-минутная утренняя зарядка.



Хорошо высыпайтесь - ложитесь спать в тот же день, в который проснулись.



Соблюдайте режим питания и сбалансируйте рацион - обязательно ешьте пищу, богатую витаминами и минералами.



В дни бурь избегайте малейших конфликтов. Заведомо проблемные вопросы перенесите на другой день.