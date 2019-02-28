Политолог: страны Запада готовятся к вероятной победе Зеленского на выборах

28.02.2019 13:02

На Западе прагматично оценивают высокую вероятность победы на президентских выборах шоумена и комика Владимира Зеленского, и подтверждением этого является встреча с этим кандидатом в президенты ряда иностранных представителей. Как передает replyua.net со ссылкой на «РБК – Украина», об этом заявил политолог Петр Олещук.



«Они видят смотрят на рейтинги, которые показывают, что у Зеленского самая высокая поддержка в настоящее время. Таким образом, он на этом этапе представляется одной из наиболее вероятных кандидатур на пост президента. Поэтому он не может не вызывать внимание. Запад прагматично оценил, что вариант его победы является высоковероятным и к нему надо готовиться», – сказал Олещук.



Эксперт считает, что на этих встречах представители партнеров Украины за рубежом интересуются точкой зрения Зеленского на счет ключевых для Запада вопросов, в том числе, отношений с Россией, войны на Донбассе, евроатлантической интеграции, сотрудничества с международными структурами.