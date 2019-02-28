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Путин и Медведчук готовят по Украине специальный план: прямо перед выборами Москва пойдет на радикальный шаг
Кремль может активировать план резкого повышения рейтинга Виктора Медведчука перед выборами в Верховную Раду осенью нынешнего года, составив сценарий, который должен сделать Медведчука "настоящим героем".
Находящиеся в плену в Москве украинские моряки могут быть возвращены Украине накануне выборов, при этом все будет устроено так, что вернет из плена моряков именно Медведчук на своем самолете.
Согласно предполагаемому расчету российских властей, это резко повысит шансы Медведчука в глазах украинцев.
Об этом пишет издание "Апостроф", публикуя мнение известного журналиста Романа Цимбалюка.
С ним солидарен и адвокат украинских моряков Николай Полозов. Он отметил, что Кремль действительно может вернуть моряков для резкого увеличения рейтинга Медведчука.
Источник: www.dialog.ua
Теги: Украина, Донбасс, выборы, Путин, Медведчук
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