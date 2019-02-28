Сильный ветер и похолодание: в Украину идет циклон

28.02.2019 16:40

В отдельных регионах Украины 1 марта ожидаются осадки и сильный ветер. Об этом на своей странице в Facebook написала синоптик Наталья Диденко.

По ее словам, 1 марта в Украине ожидаются в течение дня 0 +3 градуса, на юге и западе +3 +8 градусов. Мокрый снег пройдет на Востоке, Севере и в большинстве центральных областей. В южной части осадки вероятные только в Запорожье и на Херсонщине

Синоптик добавила, что в западных областях, в Одесской, Николаевской и в Крыму предполагается сухая погода.

В то же время, 2−3 марта в Украине значительно похолодает: ночью до -4−10 градусов, но уже днем 3 марта ожидается потепление.

Источник: https://donpress.com