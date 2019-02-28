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Сколько украинцам придется платить за газ после подорожания в мае
В мае 2019 года в Украине снова подорожает газ, соответственно, вырастут цены на отопление и горячую воду - они станут выше на 10-20%. Об этом пишет Obozrevatel.
Если сейчас в Киеве за куб горячей воды украинцы платят 97,89 грн, а в среднем составляющая газа в тарифе – около 60-70%, то, соответственно, после роста цен на голубое топливо на 15% горячая вода может подорожать на 10%. Если куб будет стоить около 107 грн, примерно пять минут под душем обойдутся жителям столицы в 10 грн. А за то, чтобы набрать ванну горячей воды, придется в конце месяца заплатить примерно 15-17 грн.
Если принимать ванну раз в два дня, за месяц накопится 225 грн. На трех человек – 775 грн. Если же отказаться от ванн и вместо этого мыться под душем, суммы в платежках снизятся до 450 грн. К слову, еще один вариант экономии – установить специальные насадки на смесители. Их пропускная способность – 8-12 литров в минуту. Соответственно, принимая душ в течение пяти минут, можно израсходовать около 60 литров воды. За такой объем в Киеве после возможного подорожания придется заплатить 6,4 грн.
Тариф на холодную воду в первую очередь зависит от зарплат и расходов на электроэнергию. На данный момент за каждый смыв унитаза жители столицы отдают 13 коп. Если предположить, что вода вырастет в цене на 13,6% (НБУ предполагает рост регулируемых цен на указанный процент), то за каждый поход в туалет украинцы будут платить почти 15 коп.
К слову, на данный момент подогревать воду с помощью бойлера дешевле, чем платить за горячую воду. Более того, температуру горячей воды с помощью водонагревателя можно регулировать. И если вместо горячей ванны принимать теплую, расходы будут меньше. К примеру, если бойлером мощностью 2 кВт и объемом 80 литров подогреть кубометр воды, понадобится примерно 2 часа и 50 кВт×час электроэнергии. С учетом стоимости холодной воды и электроэнергии, такой объем обойдется примерно в 65-66 грн. А это на 41 грн дешевле, чем кубометр горячей воды после возможного подорожания.
Правда, стоит учитывать, что в Украине также планируют повысить тарифы на электроэнергию, а за сам бойлер придется заплатить около 7 тыс. грн. По подсчетам журналистов, на то, чтобы покупка окупилась, уйдет около года.
Согласно логике постановления №867, тариф на газ в Украине будет расти в два этапа. Первый – в мае 2019-го. Если сейчас украинцы платят 69% от "рыночной стоимости", то в конце отопительного сезона заплатят уже 80%. Причем рыночной считается цена в 8,98 грн/куб (10,7 грн с НДС). Таким образом, газ может вырасти в цене до 9,7 грн/куб.
Второй этап – с января 2020-го. Тогда украинцы будут покупать голубое топливо по цене, которая соответствует среднему тарифу для населения. Соответственно, правительство полностью выравняет цены между двумя сегментами.
Источник: https://from-ua.com
Теги: Украина, Донбасс, газ, май
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