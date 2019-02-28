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«Столько негатива, я сам озадачен»: Данилко сделал заявление по ситуации с Нацотбором на Евровидение

28.02.2019 08:32
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«Столько негатива, я сам озадачен»: Данилко сделал заявление по ситуации с Нацотбором на Евровидение

Украинский артист и шоумен Андрей Данилко, известный всем, как Верка Сердючка, заявил, что готов поехать на «Евровидение», чтобы «спасти» ситуацию. Об этом он заявил в комментарии «Телеканалу 360».

Так, Данилко отметил:

«Если все откажутся, может, я достану свои старые доспехи, начищу звезду и поеду спасать!».

По его словам, ему «обидно», что политика снова вмешивается в музыкальный конкурс. Данилко подчеркнул:

«Конкурс вышел за рамки музыкального! У людей, которые по-честному хотели участвовать в программе и представлять свою страну на европейском конкурсе, после скандала желание отпадает. Столько негатива, я сам озадачен!».

 

Источник: https://donpress.com 



Теги: Донбасс, Евровидение, скандал, Андрей Данилко
 
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