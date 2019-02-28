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Трамп и Путин проведут встречу по украинскому вопросу – дипломат
Диалог между лидерами двух государств – США и России, Дональда Трампа и Владимира Путина, соответственно, может состояться уже в июне месяце текущего года, о чем заявил Василий Филипчук, являющийся главным советником Международного центра перспективных исследований, пишет replyua.net со ссылкой на «Апостроф».
По словам дипломата, стороны во время встречи обсудят вопрос Украины.
Дипломат заявил: «Я не так давно слышал мнение, ходившее в среде дипломатов, что приблизительно в средине текущего года может пройти встреча президентов России и США. В том числе, речь идет о переговорах в Вене в июне месяце. Там, якобы, благодаря амбициозному канцлеру Австрии готовится определенный пакет идей и предложений по урегулированию разногласий между США и Россией. Один из вопросов в данном пакете будет касаться Украины».
Однако, дипломат добавил, что очень многое будет зависеть от того, кого граждане Украины выберут своим следующим президентом.
Теги: Украина, Донбасс, Путин, переговоры, Дональд Трамп
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