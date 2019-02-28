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Украина может отменить безвизовый режим с Израилем

28.02.2019 19:00
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Украина может отменить безвизовый режим с Израилем

Украина может вскоре отказаться от безвизового режима с Израилем. Об этом заявила пресс-секретарь украинского МИД Екатерина Зеленко.

Во время пресс-конференции в Киеве она отметила:

«В дальнейшем мы будем оценивать масштаб и характер нарушений прав украинцев за рубежом и степень готовности стран бороться со случаями нарушения законодательства».

По ее словам, если власти других стран не будут принимать меры для борьбы с нелегальным приемом на работу украинцев и в них будут нарушаться права украинских туристов и путешествующих, то «целесообразность сохранения безвизового режима» с такими странами будет пересмотрена.

Она уточнила, что МИД Украины уже направило Израилю ноту, в которой подчеркнуто, что защита прав украинцев, в том числе за границей, в приоритете для Украины.

 

Источник: https://donpress.com 



Теги: Донбасс, Израиль, безвизовый режим
 
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