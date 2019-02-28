Уже до +12: в последний день зимы в Украине будет очень тепло

28.02.2019 11:42

28 февраля, в последний зимний день, в Украине будет сохраняться крайне неустойчивая погода, однако морозы уже не прогнозируются.

Как передает replyua.net, такой прогноз появился на странице синоптика Натальи Диденко в Фейсбуке. Она рассказала, что на востоке страны и в северных областях в четверг выпадет мокрый снег, поскольку в этих регионах установился циклон, пришедший с севера.



В дневные часы температура воздуха будет повышаться и на смену мокрому снегу могут прийти дожди. В остальных регионах ожидается сухая, но облачная погода. Практически во всех областях ожидается порывистый ветер. Самая холодная погода ожидается в Сумской области, на Запорожье и в восточных регионах. Там воздух будет прогреваться до 0-3 градусов тепла. Наталья Диденко отмечает, что в четверг температурные рекорды будут установлены в западных областях, где днем столбик термометра может подняться до отметки в 12 градусов со знаком плюс. В остальных областях будет от 3 до 8 градусов тепла.



В четверг в Киеве осадков не ожидается в утренние часы, однако ближе к обеду в столице будут сгущаться тучи, а уже вечером начнётся мокрый снег с дождём. В дневные часы будет до 7 градусов тепла. Впрочем, Диденко предупредила, что первые дни марта будут холодными в Украине.