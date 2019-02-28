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В Днепре самодельные лизуны уложили на больничные койки шестерых учеников

28.02.2019 19:15
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В Днепре самодельные лизуны уложили на больничные койки шестерых учеников

"Лизуны" стали причиной отравления шести четвероклассников.

В ведомстве предупреждают родителей, что в интернете выложено много рецептов изготовления самодельных игрушек, в состав которых входят опасные ингредиенты.

Об этом сообщает пресс-служба полиции Днепропетровской области на своей странице в Facebook, передает УНИАН.

Полиция проводит проверку по факту возможного отравления учеников одной из школ г. Днепра. Установлено, что дети играли самодельными «лизунами».

Вероятнее всего, это и стало причиной отравления шести четвероклассников. Материалы по данному факту внесены в журнал единого учета.

В ведомстве предупреждают родителей, что в сети интернет выложено много рецептов изготовления самодельных игрушек, в состав которых входят опасные ингредиенты.

 

Источник: https://from-ua.com 



Теги: Донбасс, дети, отравление, Днепр, школьники
 
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