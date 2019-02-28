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В Кабмине рассказали, как индексация пенсии скажется на ценах

28.02.2019 14:00
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В Кабмине рассказали, как индексация пенсии скажется на ценах

Вице-премьер-министр Украины Павел Розенко заявил, что выплаты пенсионерам единоразовой компенсации в 2410 гривен не повлияют на уровень инфляции.

Об этом вице-премьер заявил на заседании Кабмина.

«Общий объем этой программы — около 4,5 млрд гривен. Выплата этих средств разбита на два срока, это экономическая предпосылка, чтобы инфляционных процессов дополнительные пенсионные выплаты не вызвали. … Никакого инфляционного рывка это не спровоцирует. На рынок выходит небольшая сумма денег, которая никак не повлияет ни на рост цен, ни на ослабление гривни», — сказал он.

 

Источник: https://donpress.com 



Теги: Донбасс, цена, Кабмин, пенсии
 
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