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В «ЛНР»: Двое парней совершили вооруженный разбой в Луганске
В неподконтрольном украинским властям Луганске двое молодых парней вломились в чужой дом, избили и ограбили знакомого молодого человека 1998 года рождения. Об этом говорится в видеосюжете «МВД ЛНР».
Отмечается, что инцидент произошел ночью с 22 на 23 февраля. Как пояснил потерпевший «полиции», около часа ночи два человека проникли к нему в дом, угрожали предметом, похожим на пистолет, избили его и похитили имущество. Подозреваемые 1998 и 2002 годов рождения были задержаны и дали признательные показания.
«Друг попросил меня с ним сходить. Говорит, надо деньги забрать. Я ж пошел, а мы были пьяные сильно, залезли без спроса. Вроде бы, он должен был деньги человеку, который взял меня с собой. Пистолет – друг сказал, что он его нашел, но, вроде, он был без обоймы», – рассказал один из задержанных.
«Перелезли через забор, толкнули окно, оно открылось, и через окно зашли. Товарищ накинулся на моего друга избивать его пистолетом. Забрали телефон, а после того, как второй раз к нему пошли, забрали видеокамеру и кобуру для пистолета», – заявил второй задержанный.
В «полиции» сообщили, что потерпевший поступил в одну из больниц г. Луганска с множественными переломами и травмами головы, парень госпитализирован.
Источник: https://dnews.dn.ua
Теги: Донбасс, Луганск, нападение, ЛНР
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