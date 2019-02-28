В Павлограде женщина забрала из садика чужого ребенка

28.02.2019 17:45

В Павлограде сотрудниками правоохранительных органов была возвращена домой маленькая девочка, которую неизвестное лицо забрало из детсада.

Информацию предоставили в полиции Днепропетровской области, передает "Лента НЕТ".

Как сообщается, вчера, 27 февраля, в полицейский участок обратился напуганный дедушка, который поведал о том, что из детсада исчезла его внучка. По словам мужчины, он пришел в дошкольное учреждение, чтобы забрать внучку, однако ее уже забрала неизвестная женщина.

Известно, что правоохранители оперативно бросились на поиски четырехлетней малышки.

Так, стражи порядка поговорили с родственниками и друзьями матери, воспитателями детсада. Это помогло выяснить, что из садика ребенка забрала женщина, которая представилась крестной малышки.



Как оказалось, эта женщина далекая знакомая мамы. Ее нашли, а ребенка вернули домой. За все это время с четырехлетней девочкой ничего плохого не произошло.



Источник: lentaua.net