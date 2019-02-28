Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Украина

В Павлограде женщина забрала из садика чужого ребенка

28.02.2019 17:45
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
В Павлограде женщина забрала из садика чужого ребенка

В Павлограде сотрудниками правоохранительных органов была возвращена домой маленькая девочка, которую неизвестное лицо забрало из детсада.

Информацию предоставили в полиции Днепропетровской области, передает "Лента НЕТ".

Как сообщается, вчера, 27 февраля, в полицейский участок обратился напуганный дедушка, который поведал о том, что из детсада исчезла его внучка. По словам мужчины, он пришел в дошкольное учреждение, чтобы забрать внучку, однако ее уже забрала неизвестная женщина.

Известно, что правоохранители оперативно бросились на поиски четырехлетней малышки.

Так, стражи порядка поговорили с родственниками и друзьями матери, воспитателями детсада. Это помогло выяснить, что из садика ребенка забрала женщина, которая представилась крестной малышки.

Как оказалось, эта женщина далекая знакомая мамы. Ее нашли, а ребенка вернули домой. За все это время с четырехлетней девочкой ничего плохого не произошло.

Источник: lentaua.net 



Теги: Донбасс, ребенок, Павлоград, детсад
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...
  • Фото Фото

Вверх