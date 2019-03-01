Андрей Садовый отказался от участия в президентских выборах

01.03.2019 13:40

Кандидат в президенты и мэр Львова Андрей Садовый объявил, что снимает свою кандидатуру на выборах в пользу лидера партии "Громадянська позиция" Анатолия Гриценко. Об этом он заявил 1 марта на брифинге возле своего штаба, сообщает ТСН.

"Именно сейчас мы имеем шанс выбрать украинского и выбрать антикоррупционного президента. И поэтому я принял решение: я отзываю свою кандидатуру и я объявляю о поддержке на выборах на пост президента Анатолия Гриценко", - сообщил Садовый.

Согласно последним соцопросам, рейтинг Садового колеблется в пределах 4%, а рейтинг Гриценко – в пределах 9%.