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«Мы это сделаем». Зеленский в прямом эфире рассказал, как собирается закончить войну на Донбассе. ВИДЕО
Кандидат в президенты Владимир Зеленский на прямой линии во время эфира шоу "Право на власть" ответил на вопросы касательно войны на Донбассе и способах ее решения, а также о своем отношении к старой власти. Об этом в пятницу, 1 марта, сообщает from-ua.
"Старая власть для меня не конкурент и для моей команды. Как меня только не называли, и продолжают: и "быдло", и "клоун", и "актеришка". Да, я только начинаю свой политический путь, да, в моей команде люди, которые не были во власти, мы не разбираемся в схемах, дерибанах, но мы строим страну мечты, и мы это сделаем. Что касается конкуренции, у нас зарегистрировалось 44 кандидата в президенты Украины. У меня 43 конкурента. И я не завидую нашему гаранту - у него один конкурент, это народ Украины.", - заявил Владимир Зеленский.
Также художественный руководитель студии "Квартал 95" сообщил о том, что в первую очередь на Донбассе необходимо остановить убийства, а также начать переговорный процесс.
Напомним, ранее сообщалось, что известный артист Владимир Зеленский может встретится с лидером фракции "Батькивщина" Юлией Тимошенко в прямом эфире на телеканале 1+1 в передаче "Право на владу". Однако, по факту, «встреча» состоялась по Скайпу, а не лицом к лицу, как анонсировалось.
Теги: Украина, Донбасс, война, Владимир Зеленский
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