"Новая почта" перешла на семидневку

01.03.2019 15:40

Украинская служба доставки "Новая почта" с 1 марта переходит на семидневный график работы. Отделения в областных и районных центрах будут работать без выходных. Кроме того, без выходных будут работать и курьеры компании, сообщает Телеканал новостей «24».

Теперь отделения будут работать в воскресенье с 11:00 до 16:00. Генеральный директор компании Александр Бульба отметил, что "Новая почта" прибегла к таким изменениям ради комфорта клиентов. К тому же, он отметил, что бизнес-клиенты могут увеличить продажи на дополнительные дни работы.